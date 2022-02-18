Минусы криптовалюты – шесть причин не покупать биткоины

С момента выпуска биткоина прошло 13 лет. За эти годы первая криптовалюта преодолела путь от никому не известной «монеты» до цифрового актива с капиталом в сотни миллионов долларов.

«Цифровое золото» имеет массу преимуществ, однако специалисты подмечают и явные недостатки этого актива: