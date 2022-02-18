Минусы криптовалюты – шесть причин не покупать биткоины
С момента выпуска биткоина прошло 13 лет. За эти годы первая криптовалюта преодолела путь от никому не известной «монеты» до цифрового актива с капиталом в сотни миллионов долларов.
«Цифровое золото» имеет массу преимуществ, однако специалисты подмечают и явные недостатки этого актива:
Волатильность. Курс криптовалюты часто меняется и нет гарантии, что биткоин сохранит свою стоимость. Цена биткоина может резко упасть в два раза — никто не застрахован. Например, в марте 2020 года курс валюты упал свыше чем на 50% в течение суток. Плюс ко всему, биткоин может дорожать и дешеветь в связи с какими-либо новостями и происшествиями, которые даже очень отдаленно с ним связаны.
Высокие комиссии. Главное преимущество биткоина — возможность быстро перевести большие суммы за низкую комиссию, но вот если инвестор захочет обналичить средства, ему придется заплатить серьезную комиссию за вывод активов биржам или обменникам.
Некоторые аналитики прогнозируют значительное подорожание биткоина в будущем и предлагают инвестировать в него долгосрочно. Но никто не исключает риск, что такой вклад может оказаться вне закона, если правительство страны, в которой проживает владелец криптовалюты, запретит использование биткоина.
Некоторые пользователи с помощью криптовалюты приобретают незаконные товары. Ей расплачиваются в сомнительных сделках. А пострадать от последствий может и законопослушный пользователь, если он купит криптовалюту у обменника или с рук, то все его активы могут быть заморожены в ходе какого-либо расследования.
У биткоина спорная репутация. Нередко его используют для отмывания денег, покупки запрещенных веществ или при построении финансовых пирамид. Это вызывает негативные ассоциации у людей относительно биткоина, что мешает его повсеместному распространению.
Отсутствие защиты. Биткоин не имеет четкого законодательного регулирования. Это ограничивает людей в суде, если они пострадали от рук мошенников. Нет точной, закрепленной информации о том, как определяется стоимость активов и их правовой статус.