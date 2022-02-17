Оружие и боеприпасы изъяли у двух жителей Туркестанской области

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, ими оказались двое жителей Созакского района.

При обыске в доме одного из них оперативники обнаружили автомат АК-47, восемь патронов к нему, две пневматические винтовки, охотничье ружье 16 калибра, электрошокер и две стреляные гильзы. В доме второго подозреваемого в качестве вещественных доказательств стражи порядка также изъяли патроны, – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначены экспертизы. Один из подозреваемых взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства и с какой целью местные жители хранили у себя дома оружие и боеприпасы.