Более 90 человек погибли из-за паводка в Бразилии

Как сообщает ТАСС, руководство Кубы выразило соболезнования бразильскому народу в связи с гибелью людей в результате сильных дождей в штате Рио-де-Жанейро. Об этом министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья написал в Twitter.

С 15 февраля за шесть часов в Петрополисе выпало 260 мм осадков – это больше месячной нормы. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших. Продолжаются поиски еще 35 человек, которые могут находиться под завалами.

Отмечается, что в поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС.

Это был самый сильный дождь в городе с 1932 года. Губернатор штата Клаудиу Кастру

Ранее сообщалось, что экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах. 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют новые осадки.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил в соцсетях, что распорядился оказать федеральную помощь пострадавшим от удара стихии, а также на устранение последствий непогоды, в том числе с привлечением военных.

Ежегодно обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и повторяются с разной степенью интенсивности. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении в сторону Атлантического океана.

#البرازيل

مات ٤ اشخاص على الاقل في بتروبوليس ، ريو دي جانيرو ، بعد ان سقط 113 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط و 259 ملم في المجموع.#طقس_العالم 🚨



Petrópolis , Rio de Janeiro - Brazil 🇧🇷

عبر @QuakeChaser35

pic.twitter.com/Z0L817Io8h February 16, 2022