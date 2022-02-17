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10:10 17.02.2022

Более 90 человек погибли из-за паводка в Бразилии

обильные осадки Фото: Twitter/BrunoRguezP
Количество жертв от сильных дождей и вызванных ими оползней в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 94. Из них восемь погибших – несовершеннолетние, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, руководство Кубы выразило соболезнования бразильскому народу в связи с гибелью людей в результате сильных дождей в штате Рио-де-Жанейро. Об этом министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья написал в Twitter.

С 15 февраля за шесть часов в Петрополисе выпало 260 мм осадков – это больше месячной нормы. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших. Продолжаются поиски еще 35 человек, которые могут находиться под завалами.

Отмечается, что в поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС.

Это был самый сильный дождь в городе с 1932 года.Губернатор штата Клаудиу Кастру

Ранее сообщалось, что экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах. 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют новые осадки.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил в соцсетях, что распорядился оказать федеральную помощь пострадавшим от удара стихии, а также на устранение последствий непогоды, в том числе с привлечением военных.

Ежегодно обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и повторяются с разной степенью интенсивности. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении в сторону Атлантического океана.

Оксана Житникова
Бразилия
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