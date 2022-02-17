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Законодательство РК
10:29 17.02.2022

В Казахстане планируют увеличить ставки платы за майнинг

проект концепции к законопроекту Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики предлагает увеличить налог на добычу полезных ископаемых и ставки платы на майнинг в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Министерство национальной экономики подготовило проект концепции к законопроекту, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс РК.

Предлагается:

  1. увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по всем твердым полезным ископаемым;

  2. освободить от НДПИ новые месторождения с привязкой к уровню рентабельности;

  3. отменить льготы по дивидендам и обложение их налогом, а также ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами;

  4. ввести нормы, позволяющие регулировать вопросы налогообложения по взаимоотношениям, связанным с фондом «Қазақстан халқына»;

  5. увеличить ставки платы на майнинг;

  6. ввести нормы, позволяющие регулировать вопросы налогообложения при возмещении ущерба, причиненного в период действия ЧП;

  7. ввести ставки платы за использование спутниковой связи с применением негеостационарных спутников;

  8. усилить контроль за перемещением товаров в рамках взаимной торговли стран ЕАЭС;

  9. обложить налогами иностранные компании казахстанских резидентов при низкой эффективной налоговой нагрузке независимо от размера ставок, установленных налоговыми законодательствами иностранных государств;

  10. расширить перечень товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.

Документ размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 марта.

Лариса Черненко
Открытые НПА МНЭ РК Казахстан
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