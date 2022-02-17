В Казахстане планируют увеличить ставки платы за майнинг
Министерство национальной экономики подготовило проект концепции к законопроекту, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс РК.
Предлагается:
увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по всем твердым полезным ископаемым;
освободить от НДПИ новые месторождения с привязкой к уровню рентабельности;
отменить льготы по дивидендам и обложение их налогом, а также ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами;
ввести нормы, позволяющие регулировать вопросы налогообложения по взаимоотношениям, связанным с фондом «Қазақстан халқына»;
увеличить ставки платы на майнинг;
ввести нормы, позволяющие регулировать вопросы налогообложения при возмещении ущерба, причиненного в период действия ЧП;
ввести ставки платы за использование спутниковой связи с применением негеостационарных спутников;
усилить контроль за перемещением товаров в рамках взаимной торговли стран ЕАЭС;
обложить налогами иностранные компании казахстанских резидентов при низкой эффективной налоговой нагрузке независимо от размера ставок, установленных налоговыми законодательствами иностранных государств;
расширить перечень товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.
Документ размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 марта.