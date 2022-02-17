Институт банкротства физлиц: благо или зло

Внести документ на рассмотрение депутатов Парламента планируется в апреле-мае текущего года. О том, кто, когда и как сможет признать себя банкротом у нас в стране и таким образом избавиться от бремени долга, рассказал заместитель председателя КГД МФ РК Кайрат Миятов.

- Кайрат Исатаевич, проектом закона предусматривается банкротство граждан Казахстана в случае, если они не могут вовремя оплатить свои долги по займам, коммунальным платежам, налогам или долгам перед другими физическими или юридическими лицами. Каковы «входные» условия для процедуры банкротства? Какие виды процедур предлагаются?

- С учетом международного опыта предлагается ввести 3 вида процедур, в зависимости от суммы и длительности долга.

Первая процедура

Восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде (при задолженности, превышающей 5 млн. тенге). Для этого нужно согласие обеих сторон (должника и кредитора). Все, что не предусмотрено планом, например реализация имущества, то эти меры не применяются.

Вторая процедура

Если нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности предлагается применить внесудебное банкротство

Процедуру внесудебного банкротства можно применить в 3-х случаях:

Первый - граждане, которые имеют просрочку перед банками и микрокредитными организациями более 5-ти лет;

Второй - граждане, если долг не погашен в течении 12 месяцев. В этом случае сумма долга не должна превышать 300 тыс.тенге (100 МРП) и отсутствет имущество, за счет которого можно погасить долг.

Третий - также, начать процедуру банкротства могут граждане у которых долг в сумме до 5 млн.тенге (1600 МРП) не погашен в течении 6 месяцев.

Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин подает через веб-портал «электронное Правительство». Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение e-Salyq Azamat.

После приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на соответствие требованиям (отсутствие имущества, соответствие срокам просрочки и другое).

Третья процедура

Судебное банкротство будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 млн. тенге (1600 МРП).

В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах.

Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

- В случае применения внесудебного банкротства не наступят те же последствия, что и при судебном банкротстве? Речь идет о возможности запретить выезжать за границу в течение трех лет и брать кредиты в течение пяти лет.

- Эти последствия для всех, вне зависимости от вида примененной процедуры.Должно быть понимание у всех сторон, что до процесса банкротства доводить не надо. И нужно понимать, что если будет в итоге судебное банкротство, то может даже возникнуть вопрос о продаже имущества. Банкрот должен все трезво оценивать и прежде чем объявлять себя таковым, взвесить все «за» и «против».

- Как Вы думаете, не спугнет ли реально нуждающихся казахстанцев от процедуры банкротства вероятность таких последствий?

- Вступать в процедуру банкротства или нет - это личное дело каждого, но нужно помнить и о том, что есть процедура принудительного взыскания долгов. Мало приятного и в том, когда каждый день звонят судебные исполнители или коллекторские агентства с законным требованием о погашении долгов. Понятно, что большинство таких должников испытывают моральное давление. И они сами должны принять решение, либо найти постоянный источник доходов и погашать долги, либо объявить себя банкротом, но при этом принять на себя ограничения. Но также нужно понимать, что эти ограничения временные.

Что касается запрета на выезд, то это также общепринятая мировая практика. В проекте закона есть исключения - выезд возможен в случае необходимости лечения за рубежом или сопровождения близкого родственника на лечение, либо если на похороны выезжает.

Было предложение разрешить выезд из странына учебу или работу. Оно будет рассматриваться на ближайшем заседании, и по нему выскажут свое мнение эксперты.

- Насколько правомерны и соотносятся с Конституцией предложения некоторых экспертов не допускать к госслужбе обанкротившихся граждан?

- В рамках рабочей группы экспертами высказаны разные позиции. Мы пока только собираем и обсуждаем их. Но в проекте закона ограничений по поводу занятий госслужбой для обанкротившихся граждан нет. Равно как и ограничений для тех, кто занимается адвокатской или нотариальной деятельностью. Мы пока их не вводим, посмотрим, как на практике закон будет работать, и уже после этого будем принимать решения.

- Главный вопрос касается права сохранения единственного жилья. Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев заявил, что на практике не было случаев, когда в пользу кредитора обращалось единственное жилье. Но в обществе помнят о событиях в Алматы и другие истории «громкого» выселения. Можете разъяснить данную норму - как будет решаться этот вопрос? Чтобы банкрот, по сути, завтра не оказался бомжом?

- Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы. Представитель финрегулятора еще раз проинформировал о том, что на протяжении последних лет в законодательство «О банках и банковской деятельности» и«Об ипотеке» вносилось ряд изменений, которые направлены на то, чтобы до суда урегулировать проблему с погашением займов, связанных с жильем.

В частности, введена обязанность для банков и микрофинансовых организаций проводить работу с заемщиками по изменению условий кредитов, снижению процентных ставок, увеличению срока кредитования, списанию пени и штрафов. Сокращен также срок рассмотрения обращений заемщиков в БВУ и МФО и урегулирования проблемной задолженности со 180 до 90 дней. Эти, по мнению финрегулятора, нормы должны снизить связанные с жильем спорные ситуации.

Помимо этого законом за заемщиком закреплена возможность реализовать недвижимость не через банк, а самостоятельно, и постараться погасить часть долга и приобрести меньшее жилье.

- Вы сказали, что процедуры банкротства физических и юридических лиц не сильно будут отличаться. А какова будет ответственность при ложном или преднамеренном банкротстве физлиц?

- На сегодня в Уголовном кодексе есть статьи 237, 238, 239, которые охватывают сферу банкротства юрлиц, и предлагается предусмотреть аналогичную ответственность при банкротстве граждан. Они будут одинаковые по составу преступления и санкциям, так как все действия совершает физлицо. Но все это в процессе, скажем так, в проекте стоит. Но если правоохранительные органы, которые участвуют в рабочей группе, посчитают необходимым пересмотреть санкции, и если они внесут соответствующее предложение, мы их предложение и обоснование, конечно же, учтем.