Сроки возмещения ущерба пострадавшим бизнесменам сократят в Алматы

Было принято решение сократить сроки возмещения ущерба бизнесу, пострадавшему от январских беспорядков, с одного месяца до двух недель.

Правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба пострадавшим предпринимателям, в который предлагается внести ряд изменений, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Региональная комиссия Алматы предложила внести изменения в действующий механизм. Как сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, предложено осуществлять возмещение ущерба по упрощенному расчету с суммой выплат до 10 млн тг для всех категорий ущерба, а также применять упрощенный механизм для категории «оборудование» и компенсировать оплаты услуг адвокатов.

Это позволит сократить срок рассмотрения заявок с одного месяца до двух недель и значительно ускорить процедуру возмещения ущерба бизнесу, – сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

По словам заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, январские события негативно отразились на работе отдельных субъектов бизнеса, особенно в торговой сфере.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

На совещании приняты решения по вопросам торговли и стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Торговля является основной отраслью экономики Алматы. В 2021 году рост розничной торговли составил 13,5%, объем – 4 трлн 212 млрд тенге. Доля розничной торговли Алматы в объеме розничной торговли РК составляет 31,5%. Бахыт Султанов

Для стабилизации цен на продукты в рамках «оборотных» займов из местного бюджета выделено 11 млрд тенге для фиксирования цен на овощную, мясную продукцию, яйца и бакалею. Прорабатывается также выделение займов крупным производителям социального хлеба, молочной продукции и подсолнечного масла.

Кроме того, как доложили заместителю премьер-министра, в настоящее время акиматом рассматривается возможность создания мини-хабов путем выделения льготного финансирования и земельных участков в черте города для строительства легковозводимых складов временного хранения. Это позволит снизить зависимость магазинов у дома от перекупщиков, избавит владельцев небольших торговых точек от необходимости самостоятельного закупа на крупных оптовых рынках.