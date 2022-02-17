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11:16 17.02.2022

Голубев обыграл Бублика и прошел в полуфинал Qatar Open

Теннис Полуфинал АТП Фото: ktf.kz
На Открытом чемпионате Катара состоялось казахстанское дерби в четвертьфинале парного разряда, в котором Андрей Голубев переиграл своего товарища по сборной Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские теннисисты встретились в матче второго круга парной категории на кортах Дохи. Андрею помогал Фабрис Мартен из Франции, Александр играл в дуэте с венгром Мартоном Фучовичем. Поединок сложился непростым и занял все три партии, в котором праздновали успех Андрей и Фабрис, – 3:6, 6:4, 10:7.

И теперь казахстанско-французская пара сыграет в полуфинале 17 февраля. В соперники им достались третьи номера этих состязаний – Уесли Кулхов (Голландия) и Нил Скупски (Англия).

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр Голубев Андрей
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