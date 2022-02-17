Курс доллара немного вырос на торгах

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос на вчерашних торгах и составил 5,6918 тенге (+0,0497), китайский юань, напротив, подешевел – 67,7073 тенге (-0,1205). Торгов по евро не было.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-431 тенге, евро – 486-489 тенге, рос. рубль – 5,68-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,35%, составив $92,40 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле снизились на 1,24% — до $93,63 за баррель.