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11:18 17.02.2022

Курс доллара немного вырос на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 428,73 (+0,91), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос на вчерашних торгах и составил 5,6918 тенге (+0,0497), китайский юань, напротив, подешевел – 67,7073 тенге (-0,1205). Торгов по евро не было.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-431 тенге, евро – 486-489 тенге, рос. рубль – 5,68-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,35%, составив $92,40 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле снизились на 1,24% — до $93,63 за баррель.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
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