Решение о строительстве АЭС в Казахстане могут принять в 2022 году

Нурмаганбетов отметил, что площадка для АЭС еще не выбрана, однако этот вопрос рассматривается.

Расчеты показывают, что Казахстану, чтобы достичь цели в соответствии с Экологическим кодексом, необходимо строить новую генерацию без выбросов. Но площадка, размер, объемы пока не определены. Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов

При этом он прокомментировал вопрос по поводу срока принятия решения по строительству АЭС.

Решение, думаю, будет известно в 2022 году. Площадок много рассматривалось и в советское время. Это и Улкен, и Курчатов, и в Западном Казахстане. На западе была атомная станция, она функционировала. Представитель Минэнерго РК

Также он высказался по поводу примера Германии, где отказались от использования атомной энергетики.