11:48 17.02.2022
Решение о строительстве АЭС в Казахстане могут принять в 2022 году
Фото: pixabay
Решение о строительстве атомной электростанции в Казахстане могут принять уже в 2022 году. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент Zakon.kz.
Нурмаганбетов отметил, что площадка для АЭС еще не выбрана, однако этот вопрос рассматривается.
Расчеты показывают, что Казахстану, чтобы достичь цели в соответствии с Экологическим кодексом, необходимо строить новую генерацию без выбросов. Но площадка, размер, объемы пока не определены.Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов
При этом он прокомментировал вопрос по поводу срока принятия решения по строительству АЭС.
Решение, думаю, будет известно в 2022 году. Площадок много рассматривалось и в советское время. Это и Улкен, и Курчатов, и в Западном Казахстане. На западе была атомная станция, она функционировала. Представитель Минэнерго РК
Также он высказался по поводу примера Германии, где отказались от использования атомной энергетики.
Вы сказали, что в мире все отказываются. Да, пример Германии яркий. Но соседняя Франция, наоборот, активизировала работу по строительству 20 новых реакторов. Каждая страна выбирает по-своему. Финляндия, Беларусь, Швеция, Арабские Эмираты, Турция – 50 реакторов в мире сейчас на стадии строительства.Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов