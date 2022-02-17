Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:52 17.02.2022

Более 32 тысяч человек уехали из Казахстана в 2021 году

миграция в Казахстане Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за 2021 год в Казахстан прибыло 10 982 человека, число выбывших из страны – 32 209 человек, сальдо миграции составило 21 227 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

Доля прибывших из стран СНГ составила 85,5%, выбывших – 85,3% от общего числа мигрантов.

По сравнению с январем-декабрем 2020 года численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 10,5%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: Нур-Султане (31 906 человек), Алматы (29 253 человека), Шымкенте (9774 человека) и Мангистауской области (239 человек).

Лариса Черненко
Нацбюро Казахстан
Портрет участников массовых беспорядков представили в Генпрокуратуре
16.02.2022
Президент предложил освободить Архарову от должности судьи Верховного суда
16.02.2022
Деньги, драгоценности и техника: что изъяли у мародеров
16.02.2022
Подозреваемые в экстремизме задержаны в Нур-Султане
16.02.2022
Президент Токаев освободил от должности Нургуль Мауберлинову
16.02.2022
Главная Топ LIVE Все