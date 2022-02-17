11:52 17.02.2022
Более 32 тысяч человек уехали из Казахстана в 2021 году
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за 2021 год в Казахстан прибыло 10 982 человека, число выбывших из страны – 32 209 человек, сальдо миграции составило 21 227 человек, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.
Доля прибывших из стран СНГ составила 85,5%, выбывших – 85,3% от общего числа мигрантов.
По сравнению с январем-декабрем 2020 года численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 10,5%.
По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: Нур-Султане (31 906 человек), Алматы (29 253 человека), Шымкенте (9774 человека) и Мангистауской области (239 человек).