Более 32 тысяч человек уехали из Казахстана в 2021 году

Как отмечается, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

Доля прибывших из стран СНГ составила 85,5%, выбывших – 85,3% от общего числа мигрантов.

По сравнению с январем-декабрем 2020 года численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 10,5%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: Нур-Султане (31 906 человек), Алматы (29 253 человека), Шымкенте (9774 человека) и Мангистауской области (239 человек).