Назван состав команды Казахстана на Паралимпийские игры в Пекине

В состав национальной паралимпийской сборной Казахстана вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Паралимпийцы Казахстана будут выступать по двум видам спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон. Пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

Фото: paralympic.kz

Фото: paralympic.kz

Фото: paralympic.kz

По словам президента Национального паралимпийского комитета РК Кайрата Боранбаева, «в этом году ситуация с COVID-19 помешала полноценному участию наших спортсменов по зимним паралимпийским видам спорта в Паралимпиаде».

Во время подготовки к получению лицензий некоторым спортсменам не удалось пройти квалификационные раунды паралимпийского цикла. Изначально планировалось большее количество спортсменов. Но сейчас наша сборная едет не в полном составе. Наши паралимпийцы проделали огромную работу на пути к зимним Играм. В любом случае само участие в Паралимпиаде уже большое достижение. У наших ребят есть огромный потенциал, стремление к победе и непоколебимая вера в свои силы. Кайрат Боранбаев

Церемония открытия Игр пройдет 4 марта 2022 года в 22:00 по времени Нур-Султана. Бронзовый призер Кубка мира по пара лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов определен знаменосцем паралимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022.

Главный тренер сборной Казахстана по пара лыжным гонкам Василий Коломиец рассказал, как и где проходит подготовка к Паралимпиаде.

Сейчас национальная сборная Казахстана по пара лыжным гонкам находится в Алматинской области, у них идут учебно-тренировочные сборы перед Паралимпиадой. Сборы проходят в карантинном режиме. Мы приняли все меры предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Безопасное участие в зимних Играх и здоровье наших спортсменов являются для нас приоритетом. Состояние спортсменов отличное, настрой боевой. Василий Коломиец

График выступления спортсменов национальной сборной команды РК на зимних Паралимпийских играх-2022 по времени Нур-Султана.

Фото: paralympic.kz

XIII зимние Паралимпийские игры Beijing-2022 пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. В них примут участие более 700 спортсменов из 50 стран мира.

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