Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:22 17.02.2022

Назван состав команды Казахстана на Паралимпийские игры в Пекине

пекин, паралимпийские игры, рк, команда Фото: paralympic.kz
Определен состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры-2022, передает Zakon.kz.
В состав национальной паралимпийской сборной Казахстана вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Паралимпийцы Казахстана будут выступать по двум видам спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон.Пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК

пекин, паралимпийские игры, рк, команда

Фото: paralympic.kz

пекин, паралимпийские игры, рк, команда

Фото: paralympic.kz

пекин, паралимпийские игры, рк, команда

Фото: paralympic.kz

По словам президента Национального паралимпийского комитета РК Кайрата Боранбаева, «в этом году ситуация с COVID-19 помешала полноценному участию наших спортсменов по зимним паралимпийским видам спорта в Паралимпиаде».

Во время подготовки к получению лицензий некоторым спортсменам не удалось пройти квалификационные раунды паралимпийского цикла. Изначально планировалось большее количество спортсменов. Но сейчас наша сборная едет не в полном составе. Наши паралимпийцы проделали огромную работу на пути к зимним Играм. В любом случае само участие в Паралимпиаде уже большое достижение. У наших ребят есть огромный потенциал, стремление к победе и непоколебимая вера в свои силы.Кайрат Боранбаев

Церемония открытия Игр пройдет 4 марта 2022 года в 22:00 по времени Нур-Султана. Бронзовый призер Кубка мира по пара лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов определен знаменосцем паралимпийской сборной Казахстана в Пекине-2022.

Главный тренер сборной Казахстана по пара лыжным гонкам Василий Коломиец рассказал, как и где проходит подготовка к Паралимпиаде.

Сейчас национальная сборная Казахстана по пара лыжным гонкам находится в Алматинской области, у них идут учебно-тренировочные сборы перед Паралимпиадой. Сборы проходят в карантинном режиме. Мы приняли все меры предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Безопасное участие в зимних Играх и здоровье наших спортсменов являются для нас приоритетом. Состояние спортсменов отличное, настрой боевой.Василий Коломиец

График выступления спортсменов национальной сборной команды РК на зимних Паралимпийских играх-2022 по времени Нур-Султана.

пекин, паралимпийские игры, рк, команда

Фото: paralympic.kz

XIII зимние Паралимпийские игры Beijing-2022 пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. В них примут участие более 700 спортсменов из 50 стран мира.

Поддерживайте чемпионов на зимних Паралимпийских играх ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +100% к депозиту.

Динара Халдарова
Пекин-2022 Казахстан
Портрет участников массовых беспорядков представили в Генпрокуратуре
16.02.2022
Президент предложил освободить Архарову от должности судьи Верховного суда
16.02.2022
Деньги, драгоценности и техника: что изъяли у мародеров
16.02.2022
Подозреваемые в экстремизме задержаны в Нур-Султане
16.02.2022
Президент Токаев освободил от должности Нургуль Мауберлинову
16.02.2022
Главная Топ LIVE Все