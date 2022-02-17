13:42 17.02.2022
«АрселорМиттал Темиртау» на карагандинских шахтах обеспечит добычу угля на много лет вперед
Фото: «АрселорМиттал Темиртау»
Инфраструктура шахт в Карагандинской области развивается. Угольный департамент компании «АрселорМиттал Темиртау» реализует крупные проекты по строительству новых стволов. Это обеспечит большой задел на будущее.
Новый клетевой ствол будет введен на шахте «Тентекская».
Со строительством этого ствола у шахты есть хорошее светлое будущее. Здесь мы вскрываем запасы приблизительно в 30 миллионов тонн коксующегося угля. В год мы в среднем добываем по миллиону тонн. Это развитие шахты на долгие годы и стабильные рабочие места, – отметил директор предприятия Толеген Шаяхметов.
Диаметр нового клетьевого ствола – 8 метров, а глубина – 830.
Фото: «АрселорМиттал Темиртау»
Инвестиции в этот проект составят более 80 миллионов долларов. Его реализация позволит улучшить условия труда и безопасности горняков.
Контракт на проходку нового ствола был заключен с трестом «Шахтспецстрой» – компанией, имеющей опыт работы в сложных геологических условиях. На начальном этапе для более быстрой и эффективной проходки глинистой почвы применили технологию заморозки грунта до глубины 80 метров.
Новый ствол также появится у шахты имени Т. Кузембаева.
В шахте с 2018 года начал развиваться новый блок по пластам К13, К14. Запасов - порядка 24 миллионов тонн коксующегося угля. Для того чтобы безопасно отрабатывать данный блок и увеличить нагрузку, нам необходимо строительство данного вентиляционного ствола, - пояснил Сергей Шуберский, и. о. директора шахты имени Кузембаева.
Стволы будут оснащены современными промышленными площадками с новым оборудованием. Новые технологии используют и при строительстве.
Завершить строительство объектов компания планирует в ближайшие два года.