«АрселорМиттал Темиртау» на карагандинских шахтах обеспечит добычу угля на много лет вперед

Новый клетевой ствол будет введен на шахте «Тентекская».

Со строительством этого ствола у шахты есть хорошее светлое будущее. Здесь мы вскрываем запасы приблизительно в 30 миллионов тонн коксующегося угля. В год мы в среднем добываем по миллиону тонн. Это развитие шахты на долгие годы и стабильные рабочие места, – отметил директор предприятия Толеген Шаяхметов.

Диаметр нового клетьевого ствола – 8 метров, а глубина – 830.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Контракт на проходку нового ствола был заключен с трестом «Шахтспецстрой» – компанией, имеющей опыт работы в сложных геологических условиях. На начальном этапе для более быстрой и эффективной проходки глинистой почвы применили технологию заморозки грунта до глубины 80 метров.

Инвестиции в этот проект составят более 80 миллионов долларов. Его реализация позволит улучшить условия труда и безопасности горняков.

Новый ствол также появится у шахты имени Т. Кузембаева.

В шахте с 2018 года начал развиваться новый блок по пластам К13, К14. Запасов - порядка 24 миллионов тонн коксующегося угля. Для того чтобы безопасно отрабатывать данный блок и увеличить нагрузку, нам необходимо строительство данного вентиляционного ствола, - пояснил Сергей Шуберский, и. о. директора шахты имени Кузембаева.

Стволы будут оснащены современными промышленными площадками с новым оборудованием. Новые технологии используют и при строительстве.

Завершить строительство объектов компания планирует в ближайшие два года.