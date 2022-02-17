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Законодательство РК
12:37 17.02.2022

Жестокое убийство таксиста – подозреваемый задержан в Кокшетау

улика холодное оружие Фото: pexels
Убийство таксиста пятилетней давности раскрыли оперативники ДП Нур-Султана. В ходе спецоперации в городе Кокшетау задержан 27-летний мужчина, передает Zakon.kz.

Пять лет назад от множественных ножевых ранений погиб таксист, подвозивший пассажира.

В августе 2017 года подозреваемый возле одного из рынков, наняв частное такси Daewoo-Nexia, выехал в район «Лесозавода». По приезде на указанное место между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за стоимости поездки, которую таксист оценил в тысячу тенге. В ходе словесной перепалки пассажир достал нож и нанес водителю 17 ножевых ранений, от которых последний скончался на месте. После убийства преступник попытался скрыть следы и тщательно вытер оставленные в машине отпечатки пальцев. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Совершив преступление, пассажир скрылся с места его совершения, а через несколько дней выехал в соседнюю республику.

В полиции рассказали, какая кропотливая работа была проведена при поимке подозреваемого.

В течение пяти лет столичными оперативниками проводилась тщательная работа по установлению личности подозреваемого в убийстве. Криминалистами исследованы все частицы и следы, обнаруженные на месте преступления. Спустя два года, изучая отпечаток пальца с багажника автомобиля, криминалистами установлено совпадение. Однако в ходе расследования выяснилось, что отпечаток пальца принадлежит работнику автозаправочной станции, где водитель такси был незадолго до трагедии, поиск был продолжен.Пресс-служба ДП Нур-Султана

В конце 2021 года криминалисты установили еще одно совпадение по отпечатку пальцев, вновь началась активная проверка.

Установлено, что владелец следа в 2014 году был осужден за совершение кражи в Республике Беларусь. Им оказался житель Акмолинской области. При проверке оперативникам удалось установить причастность последнего к убийству. После задержания под тяжестью неопровержимых улик подозреваемый сознался в содеянном. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК.

Оксана Житникова
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