Лидеры Astana Qazaqstan Team начали сезон на Вуэльте Андалусии

Колумбиец Мигель Анхель Лопес, который стал победителем этой гонки в 2021 году, будет защищать свой титул, но уже в майке команды Astana Qazaqstan. До этого он защищал цвета испанского «Мувистара».

Серьезную конкуренцию действующему чемпиону составят ведущие велогонщики мира. Среди них Иван Соса (Movistar), Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Карлос Родригес (Ineos Grenadiers), Микель Ланда и Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Майкл Вудс (Israel – Premier Tech), Миккель Оноре (Quick-Step-Alpha Vinyl), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe) и многие другие.

По итогам первого этапа Лопес приехал к финишу 27-м, а Луценко закончил гонку на 24-й строчке.

«Вуэльта Андалусии-2022» состоит из пяти этапов и завершится 20 февраля.

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