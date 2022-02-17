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13:35 17.02.2022

Лидеры Astana Qazaqstan Team начали сезон на Вуэльте Андалусии

Велоспорт Тур Андалусии Старт Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Капитаны велогруппы Astana Qazaqstan Team – Алексей Луценко и Мигель Анхель Лопес – вместе стартовали на 68-м выпуске испанской многодневки второй категории Pro Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль, сообщает Zakon.kz.

Колумбиец Мигель Анхель Лопес, который стал победителем этой гонки в 2021 году, будет защищать свой титул, но уже в майке команды Astana Qazaqstan. До этого он защищал цвета испанского «Мувистара».

Серьезную конкуренцию действующему чемпиону составят ведущие велогонщики мира. Среди них Иван Соса (Movistar), Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Карлос Родригес (Ineos Grenadiers), Микель Ланда и Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Майкл Вудс  (Israel – Premier Tech), Миккель Оноре (Quick-Step-Alpha Vinyl), Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen), Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe) и многие другие.

По итогам первого этапа Лопес приехал к финишу 27-м, а Луценко закончил гонку на 24-й строчке.

«Вуэльта Андалусии-2022» состоит из пяти этапов и завершится 20 февраля.

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