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Законодательство РК
14:21 17.02.2022

Интервью Токаева о январских событиях покажут на Первом канале «Евразия»

касым-жомарт токаев, интервью, первый канал евразия Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал интервью, в котором расскажет о причинах трагических событий, произошедших в стране в начале января, передает Zakon.kz.

Интервью главы государства выйдет на телеканале «Первый канал «Евразия» в 21:40.

Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, в интервью Касым-Жомарт Токаев ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях Казахстана с ключевыми внешнеполитическими партнерами.

Отметим, что это второе интервью главы государства, которое он дал после январской трагедии. Первое вышло 29 января на телеканалах «Хабар» и «Хабар24». Тогда Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий. Также президент рассказал о дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана.

Динара Халдарова
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