Интервью Токаева о январских событиях покажут на Первом канале «Евразия»

Интервью главы государства выйдет на телеканале «Первый канал «Евразия» в 21:40.

Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, в интервью Касым-Жомарт Токаев ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях Казахстана с ключевыми внешнеполитическими партнерами.

Отметим, что это второе интервью главы государства, которое он дал после январской трагедии. Первое вышло 29 января на телеканалах «Хабар» и «Хабар24». Тогда Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий. Также президент рассказал о дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана.