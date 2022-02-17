Правительство призвали обратить внимание на безработицу в Жанаозене

По его словам, несмотря на то, что официальной причиной мирной акции протеста в январе было названо удорожание цен на сжиженный газ, основная проблема кроется в том, что в Жанаозене повсеместная безработица, дорожают бытовые продовольственные товары, снижается социальный уровень.

Сенатор напомнил, что такая же ситуация была 10 лет назад (в 2011 году) которая вошла в историю под названием «Жанаозенское событие». В то время одной из главных причин, по которой народ вышел на площадь, была нерешенность вопроса занятости населения.

За эти 10 лет было предпринято много мероприятий по улучшению социально-экономического положения Жанаозена. Разработан комплексный план, вложены миллиарды средств, возведены ряд социальных объектов, проведены работы по благоустройству.

Суиндик Алдашев

Но постоянный рост численности моногорода оставляет острой проблему безработицы. Так, за 30 лет независимости страны население Жанаозена выросло с 60 до 100 тыс. человек и продолжает расти, увеличиваясь на 3,5 тыс. человек.

Но тут появляется и второй вопрос. На месторождении добывается 5,3-5,5 млн тонн нефти в год. Запасы, которые еще можно получить, составляют около 150 млн тонн. Этого хватит на 30-35 лет. По мнению депутата, нужно максимально эффективно использовать это время, поскольку Жанаозен не пользуется своими возможностями.

В связи с этим депутат предложил принять следующие меры: