16:02 17.02.2022
Японка Такаги установила олимпийский рекорд на дистанции 1000 метров
Фото: Instagram/aidovayekaterina
17 февраля на зимних Олимпийских играх прошли состязания конькобежцев на дистанции 1000 метров среди женщин, в которых приняли участие две спортсменки из Казахстана – Екатерина Айдова и Надежда Морозова, сообщает Zakon.kz.
А лучшей конькобежкой в этой программе стала представительница Японии Михо Такаги, ее показатель – 1:13.19, который стал лучшим временем за всю историю Олимпийских игр. 0.64 секунды уступила ей голландка Ютта Лиирдам. Замкнула призовую тройку Бриттани Боуи из США.
Первой на ледовую дорожку вышла Надежда Морозова. Казахстанка в своем забеге обогнала канадку Мэддисон Пэрман с результатом 1:15.69. Это время позволило Надежде закрепиться на 11 месте. В свою очередь Екатерина Айдова проиграла вице-чемпионке Сочинской Олимпиады – Ольге Фаткулиной из России. Итоговые цифры Екатерины – 1:16.70. Она завершила состязания на 19 месте.
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