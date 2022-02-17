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16:02 17.02.2022

Японка Такаги установила олимпийский рекорд на дистанции 1000 метров

Коньки Пекин-2022 Финал Фото: Instagram/aidovayekaterina
17 февраля на зимних Олимпийских играх прошли состязания конькобежцев на дистанции 1000 метров среди женщин, в которых приняли участие две спортсменки из Казахстана – Екатерина Айдова и Надежда Морозова, сообщает Zakon.kz.

Первой на ледовую дорожку вышла Надежда Морозова. Казахстанка в своем забеге обогнала канадку Мэддисон Пэрман с результатом 1:15.69. Это время позволило Надежде закрепиться на 11 месте. В свою очередь Екатерина Айдова проиграла вице-чемпионке Сочинской Олимпиады – Ольге Фаткулиной из России. Итоговые цифры Екатерины – 1:16.70. Она завершила состязания на 19 месте.

А лучшей конькобежкой в этой программе стала представительница Японии Михо Такаги, ее показатель – 1:13.19, который стал лучшим временем за всю историю Олимпийских игр. 0.64 секунды уступила ей голландка Ютта Лиирдам. Замкнула призовую тройку Бриттани Боуи из США.

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