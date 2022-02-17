АФМ выявило факты финансирования террористов через платежные организации

В ведомстве отметили, что высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности. Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств. Применение таких инструментов в социальных сетях открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществлению сборов денежных средств для финансирования терроризма. Пресс-служба АФМ РК

Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, которое на системной основе переводило деньги на зарубежные QIWI-кошельки боевиков, находящихся на территории Сирии.

Первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило правоохранительным органам оперативно среагировать и ликвидировать схему финансирования терроризма. Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.

Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным. К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой. Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру. Пресс-служба АФМ РК

Тесное взаимодействие платежных организаций с агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

В этой связи вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте агентства.

Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.

Список таких организаций публикуется на сайте.

Указанным организациям агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.