Parimatch стал титульным партнером ФК «Амкал»

ФК «Амкал» — одна из самых лучших команд СНГ в любительском футболе. Основанная в 2018 году Германом El Classico Попковым, команда собирает тысячи болельщиков на играх в различных регионах России и зарубежья. Сам Попков пользуется большой популярностью в качестве Youtube-блогера с аудиторией в 2,77 млн человек. «Амкал» стал настолько известным в родной стране, что игроки даже начали получать приглашения от профессиональных клубов.

Мы всегда активно поддерживали любительский футбол. Феномен «Амкала» доказал, что непрофессионалы могут добиться впечатляющих успехов. Кроме того, такие контакты важны не только потому, что они популяризируют спорт и помогают раскрыть таланты. Они также создают локальный контент, а его очень мало. Мы рады сотрудничать с лидерами мнений, которые чувствуют такую же страсть к спорту, как и Parimatch, и хотят делиться ею с народом. Глава отдела спонсорства Parimatch Kazakhstan Александр Ильяшенко

Партнерство между топовым онлайн-букмекером и феноменом современного футбола призвано расширить границы возможного в спорте и раскрыть истинный потенциал организаций.

Сотрудничество с Parimatch позволяет «Амкалу» встать в один ряд с «Челси», «Ювентусом», «Лестером» и другими популярными командами из элиты мирового футбола. Мы очень гордимся нашими достижениями и надеемся вместе покорить новые вершины в 2022 году. Основатель ФК «Амкал» Герман Попков

Новый сезон команда начнет уже с новым комплектом формы с логотипом Parimatch. Верных болельщиков «Амкала» ждут масштабные акции, начиная с розыгрыша ограниченной NFT-коллекции из 25 уникальных изображений игроков команды на платформе opensea.io в начале марта.

Все желающие выиграть токены могут зарегистрироваться на странице акции с 25 февраля по 7 марта, указав адрес криптовалютного кошелька. А чтобы не пропустить начало розыгрыша, нужно лишь оставить свой e-mail адрес и получить своевременное напоминание.

Итоги розыгрыша будут объявлены 9 марта в онлайн-трансляции на Youtube-канале German El Classico. Каждое изображение будет разыграно в единственном экземпляре вместе с комплектом формы ФК «Амкал», персональным видеообращением от игрока команды и фрибетом от Parimatch. В дальнейшем победители смогут передавать или продавать полученные NFT-токены. Все доходы организатора с перепродажи пойдут на благотворительность.

О Parimatch

Parimatch – один из крупнейших в Европе и СНГ беттинг-брендов, который за годы активного развития трансформировался в одного из европейских лидеров индустрии. Parimatch – титульный спонсор таких популярных киберспортивных команд, как Team Spirit – представляет любителям ставок на киберспорт широкий выбор событий. Бренд также обладает внушительным спонсорским портфолио в традиционных видах спорта, сотрудничая с ведущими местными и зарубежными командами («Челси», «Ювентус», «Эвертон», «Лестер Сити», «Астон Вилла», «Саутгемптон», «Брайтон энд Хоув Альбион»). Parimatch – лауреат множества наград в рамках самых престижных спортивных и отраслевых премий. Ответственная игра – один из ключевых приоритетов для бренда.

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