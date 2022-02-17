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Законодательство РК
15:06 17.02.2022

Защита прав и свобод граждан: Токаев дал поручения главе Минюста

рк, права граждан, токаев, мусин, поручения Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Каната Мусина, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства заслушал отчет о результатах деятельности министерства в 2021 году и приоритетных задачах на 2022 год. Так, в текущем году планируется разработать и внести в Парламент 26 законопроектов.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по обеспечению представления интересов государства в казахстанских и международных судах. Так, министерство продолжает работу по защите интересов государства в 25 разбирательствах. Из них 14 – в международных арбитражах, пять – в иностранных судах, шесть – на стадии досудебных разбирательств, – говорится в сообщении.

Кроме того, Канат Мусин отчитался о ситуации в сфере исполнения судебных актов и оказания юридической помощи населению. Как сообщил министр, более 122 тыс. граждан получили гарантированную помощь, на оказание которой выделено 1,8 млрд тенге. Безвозмездную юридическую помощь получили более 11 тыс. социально уязвимых граждан.

После ознакомления с планами министерства на 2022 год президент поручил обеспечить качественное сопровождение разрабатываемых нормативно-правовых актов и уделить особое внимание оказанию юридических услуг в части защиты прав и свобод граждан, – отмечается в сообщении.
Динара Халдарова
Мусин Канат МЮ РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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