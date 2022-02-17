15:54 17.02.2022
Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Королева Великобритании Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем. Она призналась, что ей тяжело ходить, сообщает Zakon.kz.
По данным Daily Mail, 95-летняя королева провела первые официальные мероприятия, после того как ее сын принц Чарльз заболел COVID-19 и контактировал с ней.
О своем состоянии королева заявила во время аудиенции в Виндзорском замке с новым главой секретариата Минобороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником.
В ответ на вопрос о самочувствии, Елизавета II с улыбкой на лице уточнила: «Я не могу двигаться».
По данным издания, у Елизаветы II нет никаких травм.
Стоит отметить, что 21 апреля Елизавете II исполнится 96 лет.