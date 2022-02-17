Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:54 17.02.2022

Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем

заявление о самочувствии Фото: instagram.com/theroyalfamily
Королева Великобритании Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем. Она призналась, что ей тяжело ходить, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, 95-летняя королева провела первые официальные мероприятия, после того как ее сын принц Чарльз заболел COVID-19 и контактировал с ней.

О своем состоянии королева заявила во время аудиенции в Виндзорском замке с новым главой секретариата Минобороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником.

В ответ на вопрос о самочувствии, Елизавета II с улыбкой на лице уточнила: «Я не могу двигаться».

По данным издания, у Елизаветы II нет никаких травм. 

Стоит отметить, что 21 апреля Елизавете II исполнится 96 лет.

Анастасия Московчук
Великобритания
Портрет участников массовых беспорядков представили в Генпрокуратуре
16.02.2022
Президент предложил освободить Архарову от должности судьи Верховного суда
16.02.2022
Деньги, драгоценности и техника: что изъяли у мародеров
16.02.2022
Подозреваемые в экстремизме задержаны в Нур-Султане
16.02.2022
Президент Токаев освободил от должности Нургуль Мауберлинову
16.02.2022
Главная Топ LIVE Все