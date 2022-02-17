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16:24 17.02.2022

Глава НОК Узбекистана покинул пост

узбекистан, нок, глава, Рустам Шаабдурахманов, пост, заявление Фото: olympic.uz
Рустам Шаабдурахманов покинул пост председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана, который он занимал с мая 2019 года, передает Zakon.kz.

Заявление было написано главой НОК Узбекистана по собственному желанию и рассмотрено на внеочередном заседании исполнительного комитета.

Выступая на собрании, Рустам Шаабдурахманов особо отметил большое внимание, уделяемое в последние годы главой государства физической культуре и спорту, осуществляемые в данной сфере широкомасштабные реформы, создаваемые условия, заслуги в укреплении здоровья населения и пропаганде здорового образа жизни в стране и поблагодарил за это президента.Пресс-служба НОК Узбекистана

В ведомстве отметили, что заявление Шаабдурахманова было принято членами исполкома НОК.

Новый глава Национального олимпийского комитета будет избран на заседании внеочередной Генеральной ассамблеи НОК.Пресс-служба НОК Узбекистана

Узбекистан на зимних Олимпийских играх 2022 года представлен единственным спортсменом – горнолыжником Комилжоном Тухтаевым. Он принимал участие в двух заездах: в первом занял 29-е место, после второго был дисквалифицирован из-за неправильного прохождения трассы.

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