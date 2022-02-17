Глава НОК Узбекистана покинул пост

Заявление было написано главой НОК Узбекистана по собственному желанию и рассмотрено на внеочередном заседании исполнительного комитета.

Выступая на собрании, Рустам Шаабдурахманов особо отметил большое внимание, уделяемое в последние годы главой государства физической культуре и спорту, осуществляемые в данной сфере широкомасштабные реформы, создаваемые условия, заслуги в укреплении здоровья населения и пропаганде здорового образа жизни в стране и поблагодарил за это президента. Пресс-служба НОК Узбекистана

В ведомстве отметили, что заявление Шаабдурахманова было принято членами исполкома НОК.

Новый глава Национального олимпийского комитета будет избран на заседании внеочередной Генеральной ассамблеи НОК. Пресс-служба НОК Узбекистана

Узбекистан на зимних Олимпийских играх 2022 года представлен единственным спортсменом – горнолыжником Комилжоном Тухтаевым. Он принимал участие в двух заездах: в первом занял 29-е место, после второго был дисквалифицирован из-за неправильного прохождения трассы.