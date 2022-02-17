17:00 17.02.2022
Задержаны подозреваемые в нападении на оружейный магазин в Алматы
Фото: Zakon.kz
Задержаны соучастники нападения на оружейный магазин во время январских беспорядков в городе Алматы. Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте, передает Zakon.kz.
9 февраля сотрудниками транспортной полиции в одной из съемных квартир Капшагая задержаны двое жителей Алматинской области. Они подозреваются в нападении на оружейный магазин во время массовых беспорядков в Алматы и хищении 18 единиц огнестрельного оружия. Похищенное оружие изъято. Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев
Один из участников нападения на оружейный магазин задержан в Капшагае.
Ранее транспортными полицейскими был задержан 32-летний их подельник. В отношении указанных лиц следственным судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев
Проводится досудебное расследование.