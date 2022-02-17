Задержаны подозреваемые в нападении на оружейный магазин в Алматы

9 февраля сотрудниками транспортной полиции в одной из съемных квартир Капшагая задержаны двое жителей Алматинской области. Они подозреваются в нападении на оружейный магазин во время массовых беспорядков в Алматы и хищении 18 единиц огнестрельного оружия. Похищенное оружие изъято. Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев

Один из участников нападения на оружейный магазин задержан в Капшагае.

Ранее транспортными полицейскими был задержан 32-летний их подельник. В отношении указанных лиц следственным судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев

Проводится досудебное расследование.