День великого переселения будут отмечать казахстанцы

Так, перечень праздничных дат в Казахстане планируется дополнить пунктом 43-1:

День великого переселения – 18 ноября.

Как поясняется, данное дополнение вносится в рамках поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных на шестом заседании Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан 16 ноября 2021 года.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 марта.