17:01 17.02.2022
День великого переселения будут отмечать казахстанцы
Фото: Zakon.kz
Еще одна праздничная дата появится в Казахстане. Министерство труда и социальной защиты подготовило дополнение в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Так, перечень праздничных дат в Казахстане планируется дополнить пунктом 43-1:
День великого переселения – 18 ноября.
Как поясняется, данное дополнение вносится в рамках поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных на шестом заседании Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан 16 ноября 2021 года.
Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 марта.