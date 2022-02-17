Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:01 17.02.2022

День великого переселения будут отмечать казахстанцы

день великого переселения Фото: Zakon.kz
Еще одна праздничная дата появится в Казахстане. Министерство труда и социальной защиты подготовило дополнение в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, перечень праздничных дат в Казахстане планируется дополнить пунктом 43-1:

День великого переселения – 18 ноября.

Как поясняется, данное дополнение вносится в рамках поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных на шестом заседании Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан 16 ноября 2021 года.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 марта.

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
Портрет участников массовых беспорядков представили в Генпрокуратуре
16.02.2022
Деньги, драгоценности и техника: что изъяли у мародеров
16.02.2022
Подозреваемые в экстремизме задержаны в Нур-Султане
16.02.2022
Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Казахстане
17.02.2022
Власти Таиланда решили переименовать столицу
16.02.2022
Главная Топ LIVE Все