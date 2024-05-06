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Национальный день книги появится в Казахстане

Национальный день книги появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 14:38 Фото: Zakon.kz
Министерство туризма и спорта подготовило дополнение в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Перечень праздничных дат в РК вносится еще одна праздничная дата:

  • Национальный день книги – 23 апреля.

Как поясняется, новая праздная дата вносится в связи с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным на основной сессии третьего Национального курултая для целях формирования в обществе высокой культуры чтения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 мая.

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