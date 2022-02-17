В ЗКО браконьеры обстреляли авто инспекторов

Во время проведения рейдовых мероприятий на территории у села Жулдыз Казталовского района инспекторы выехали на след снегохода марки «Буран». Не подчиняясь предупреждениям инспекторов, браконьеры около 10 раз произвели огонь по служебному автомобилю из оружия неизвестной марки. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК

Как отметили в ведомстве, были простреляны передние колеса автомобиля и поврежден бампер.