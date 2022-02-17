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Законодательство РК
18:24 17.02.2022

В ЗКО браконьеры обстреляли авто инспекторов

Обстрел инспекторов Фото: pixabay
16 февраля браконьеры оказали сопротивление инспекторам Западно-Казахстанского регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» и обстреляли служебную машину. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.
Во время проведения рейдовых мероприятий на территории у села Жулдыз Казталовского района инспекторы выехали на след снегохода марки «Буран». Не подчиняясь предупреждениям инспекторов, браконьеры около 10 раз произвели огонь по служебному автомобилю из оружия неизвестной марки.Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК

Как отметили в ведомстве, были простреляны передние колеса автомобиля и поврежден бампер.

Несмотря на предупредительные выстрелы инспекторов из служебного оружия, браконьеры скрылись в сторону села Новоказанка Жангалинского района ЗКО. На место происшествия были вызваны сотрудники Казталовского районного отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК
Анастасия Московчук
МЭГПР РК Западно-Казахстанская область Казахстан
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