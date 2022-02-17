19:03 17.02.2022
«Танцы» на дорогах Алматы устроил водитель Toyota
Фото: Скриншот видео
Водитель Toyota опасно маневрировал на дорогах южной столицы. Его нашли и привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.
В полиции города прокомментировали опубликованное видео с нарушениями правил дорожного движения.
Правонарушителем оказался 21-летний гражданин. Он привлечен к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 𝟓𝟗𝟓, ч. 𝟏, ст. 𝟔𝟎𝟐, ч. 𝟏-𝟏, ст. 𝟔𝟎𝟔, ч. 𝟏 и ст. 𝟔𝟐𝟎, ч. 𝟏 КРК об АП. На него составлено восемь электронных протоколов.Пресс-служба полиции Алматы
В ведомстве добавили, что проверка в отношении водителя второй автомашины продолжается.
Пользователи не остались равнодушными и прокомментировали публикацию.
А вам не кажется, что для таких нужно ужесточать наказание? Смеются над всеми;
Попал пацан;
Танцуют на дороге;
Встречай штраф, – написали подписчики.