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Законодательство РК
19:03 17.02.2022

«Танцы» на дорогах Алматы устроил водитель Toyota

нарушение ПДД Фото: Скриншот видео
Водитель Toyota опасно маневрировал на дорогах южной столицы. Его нашли и привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В полиции города прокомментировали опубликованное видео с нарушениями правил дорожного движения.

Правонарушителем оказался 21-летний гражданин. Он привлечен к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 𝟓𝟗𝟓, ч. 𝟏, ст. 𝟔𝟎𝟐, ч. 𝟏-𝟏, ст. 𝟔𝟎𝟔, ч. 𝟏 и ст. 𝟔𝟐𝟎, ч. 𝟏 КРК об АП. На него составлено восемь электронных протоколов.Пресс-служба полиции Алматы

В ведомстве добавили, что проверка в отношении водителя второй автомашины продолжается.

Пользователи не остались равнодушными и прокомментировали публикацию.

  • А вам не кажется, что для таких нужно ужесточать наказание? Смеются над всеми;

  • Попал пацан;

  • Танцуют на дороге;

  • Встречай штраф, – написали подписчики.

Анастасия Московчук
Алматы
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