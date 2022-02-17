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Законодательство РК
19:55 17.02.2022

Январские события: с бизнесом Бостандыкского района Алматы обсудили ущерб

Алматы беспорядки бизнес Фото: Zakon.kz
Мероприятие было инициировано прокуратурой Бостандыкского района. Бизнесменам отвечали на вопросы по возмещению убытков и расследованию уголовных дел, передает Zakon.kz.

На встречу с предпринимателями района пришли прокурор района Ерлан Омарбаев, замакима района Жанар Садвакасова, начальник управления полиции Думан Аухадиев, представители НПП «Атамекен», аудиторы, оценщики и сотрудники управления госдоходов.

Один из пострадавших бизнесменов лишился дорогого витражного окна, однако сумму ущерба оценили гораздо ниже стоимости имущества.

Предприниматели также были недовольны затяжными сроками возмещения ущерба. Представители госорганов ответили, что в ближайшее время сроки сократят.

Кроме этого, некоторые предприниматели потеряли оригиналы документов, что не позволило доказать размер причиненного вреда. В ответ аудиторы напомнили о длительном процессе восстановления документов. Также возникли проблемы со списком аудиторов, предложенных городскими властями.

Спикеры ответили на все вопросы бизнесменов и подсказали, какими пунктами правил возмещения вреда можно воспользоваться в каждом конкретном случае.

Проблемы некоторых предпринимателей обсудили в индивидуальном порядке.

Данияр Кунафин
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