В Алматы вынесли очередной приговор участнику январский событий

Пресс-служба районного суда №2 Бостандыкского района рассказала о том, что рассмотрено уголовное дело по обвинению алматинца в участии в массовых беспорядках, сообщает Zakon.kz.

Его обвинили в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями, уничтожением имущества, а также в призывах к активному неподчинению законным требованиям власти и массовым беспорядкам.

"Судом установлено, что 5 января 2022 года М., находясь на территории г. Алматы, несмотря на действующий режим ЧП, принял участие в массовых беспорядках, которые сопровождались применением насилия, совершением погромов, поджогов, разрушениями, уничтожением имущества, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, нарушением общественного порядка и безопасности, ущемлением прав и свобод других граждан и организаций", – говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемый с другими участниками массовых беспорядков прорвал оцепление полиции и военнослужащих. После этого он выступил перед толпой, стал активно призывать людей к неподчинению законным требованиям представителей власти, при этом выкрикивая провокационные лозунги, выражаясь нецензурной бранью. После чего стал наносить удары по легковым автомашинам и кидать камни в сотрудников полиции.

"Приговором суда М., признан виновным в предъявленном обвинении и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с применением закона об амнистии срок наказания окончательно определен 9 месяцев лишения свободы", – пишет пресс-служба.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее, в мае, в Алматы суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25 подсудимых по январским событиям.

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