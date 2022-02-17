Токаев об интервью на русском языке: Никакой дискриминации нет

Журналист поинтересовалась, на какую аудиторию ориентировано нынешнее интервью и не является ли такое разделение дискриминацией государственного языка.

Нет, никакой дискриминации или неуважения здесь нет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что многие телеканалы неоднократно обращались к нему с просьбами дать им интервью.

Но всем им я отказывал. Позже я решил сделать исключение для телеканала «Хабар». Причиной этого стало то, что в нашей стране широкое распространение получила недостоверная информация, и надо было это незамедлительно пресечь. Интервью было в первую очередь направлено на то, чтобы донести до мировой общественности правду о событиях в Казахстане. Как известно, то интервью вызвало широкий резонанс в зарубежных средствах массовой информации. Президент РК

Русский язык является одним из шести языков Организации Объединенных Наций, добавил глава государства.