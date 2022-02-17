20:51 17.02.2022
Токаев об интервью на русском языке: Никакой дискриминации нет
Фото: Аkorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan рассказал, почему интервью о январских событиях дал в первую очередь на русском языке, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналист поинтересовалась, на какую аудиторию ориентировано нынешнее интервью и не является ли такое разделение дискриминацией государственного языка.
Нет, никакой дискриминации или неуважения здесь нет.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Он отметил, что многие телеканалы неоднократно обращались к нему с просьбами дать им интервью.
Но всем им я отказывал. Позже я решил сделать исключение для телеканала «Хабар». Причиной этого стало то, что в нашей стране широкое распространение получила недостоверная информация, и надо было это незамедлительно пресечь. Интервью было в первую очередь направлено на то, чтобы донести до мировой общественности правду о событиях в Казахстане. Как известно, то интервью вызвало широкий резонанс в зарубежных средствах массовой информации. Президент РК
Русский язык является одним из шести языков Организации Объединенных Наций, добавил глава государства.
Мы должны помнить об этом. И наше сегодняшнее интервью тоже найдет своего зрителя. О проблемах нашего государства, конечно, лучше говорить на государственном языке. Наш язык нужен прежде всего нам самим. Поэтому мы сами должны проявлять к нему уважение. Касым-Жомарт Токаев