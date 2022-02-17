21:09 17.02.2022
Токаев: Нельзя называть террористов и бандитов народными героями и батырами
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan рассказал, какие меры будут приняты в отношении тех, кто нарушил закон в ходе январских беспорядков, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается этого вопроса: определенные люди распространяют ложную информацию о том, что мы задерживаем невиновных граждан. Но мы не должны забывать о том, что среди задержанных есть террористы и преступники. Сами посудите, тысячи людей вышли громить город, совершали теракты, а потом вдруг все они оказались обычными мирными гражданами. Разве можно поверить в это? Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что нельзя называть террористов и бандитов народными героями и батырами.
Это совершенно неверное видение, не соответствующее действительности. И если мы, заблуждаясь, согласимся с подобными утверждениями, то нашему государству грозит еще одна большая опасность. Это означает, что мы вновь откроем дорогу преступникам и бандитам. Поэтому нельзя спешить с выводами. По каждому делу должно быть проведено тщательное расследование. Глава государства