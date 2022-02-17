Токаев: Заявления о том, что мы теперь задолжали Путину – пустые разговоры

Глава государства прокомментировал вопрос по поводу того, можно ли было обойтись без участия ОДКБ в урегулировании беспорядков в Казахстане, а также поделился мнением, жалеет ли он о своем решении привлечь миротворческие силы.

Нет, это не то решение, о котором можно было бы сожалеть. Напротив, считаю это решение абсолютно верным. Надо понимать, что вооруженные боевики разгромили Алматы и угрожали другим нашим городам. И если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие города. Вооруженные столкновения происходили в Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде. В столице была замечена подготовка террористов, которые даже готовились к нападению на Акорду. Некоторые известные эксперты высказывают мнение, что в планах террористов был захват двух крупнейших городов Казахстана. Этот план схож со сценарием, примененным в Сирии, где террористы также пытались захватить Дамаск и Ракку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что миротворческий контингент ОДКБ, находясь в стране, не произвел ни одного выстрела.

Об этом надо говорить прямо и открыто. Его миссия заключалась лишь в защите основных стратегических объектов. И в этот момент силовые структуры Казахстана вступили в дело и дали отпор вооруженным террористам. Между силами ОДКБ и казахстанскими силовыми структурами была установлена тесная связь и координация. Считаю, что заявления о том, что якобы «мы теперь задолжали Путину», – это пустые разговоры, которые надо прекратить. Глава государства

Во-первых, по его словам, контингент ОДКБ не является личной армией Владимира Путина или России. Миротворческий контингент является общим для всех стран-участниц Организации. Наряду с российскими в состав сил ОДКБ входят воинские подразделения Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Казахстан также является полноправным членом и одним из основных учредителей этой Организации. Поэтому все законно и логично. Что касается России, то эта держава отстаивала и свои геополитические интересы. Россия крайне заинтересована в стабильности Казахстана, и мы это должны правильно понимать. Казахстан и Россия – стратегические партнеры, между которыми должны быть искренняя дружба и взаимное доверие. Другая политика может нанести ущерб стратегическим интересам обеих стран. Это не значит, что мы кому-то должны. Казахстан – это суверенное государство, мы ведем самостоятельную политику. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Во-вторых, к этому вопросу следует подходить с точки зрения геополитической обстановки.

ОДКБ - это наша общая структура. Россия и другие государства – члены ОДКБ протянули руку помощи не только для защиты Казахстана, но и для обеспечения собственной безопасности. Глава государства

Помимо этого, Токаев дал ответ на вопрос о высказываниях некоторых российских политиков о «присоединении регионов Казахстана к России».