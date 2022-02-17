Не каждый сразу может стать министром или акимом – Токаев о новых кадрах

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал назначение чиновников, которые работали при прежней системе. В интервью телеканалу Qazaqstan он ответил на вопрос, как построить Новый Казахстан со старыми кадрами.

По словам президента, кадровая политика – это очень сложный, важный и весьма чувствительный вопрос.

По моей инициативе создан Президентский молодежный кадровый резерв. Граждане, вошедшие в состав кадрового резерва, получают назначения на ответственные должности. Конечно, этим ограничиться нельзя. Надо открывать дорогу и другим людям. Требования, предъявляемые к государственным служащим, должны быть очень высокими. Не каждый человек сразу может стать министром или акимом. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что кадрам нужно время и опыт. На такие посты должны назначаться образованные, квалифицированные, добросовестные граждане.

В то же время будет неправильным просто уволить всех прежних специалистов. Нам не нужна «политическая чистка». В сферу государственного управления постепенно приходят новые люди. Касым-Жомарт Токаев

Токаев подчеркнул, что государственная служба – это не площадка для экспериментов, поэтому кадровая работа будет вестись постепенно.