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21:46 17.02.2022

Глава КНБ доложил Токаеву о расследованиях

КНБ Токаев Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева и дал ряд конкретных поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о ходе реформирования деятельности КНБ, основных результатах и задачах органов национальной безопасности на предстоящий период, сообщает Акорда.

Ермек Сагимбаев доложил, что в настоящее время по компетенции КНБ расследуется 27 уголовных дел по фактам насильственного захвата власти, актов терроризма, массовых беспорядков и других преступлений.

Задержаны и находятся под стражей 24 лица, 14 из них – последователи деструктивных религиозных течений.

Кроме этого, сотрудники КНБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Алматы с собственной майнинг-фермой, поставлявшей наркотики в страны СНГ. Изъято 188 кг мефедрона на сумму 3,7 млрд тенге и 57 млн тенге наличными.

Пограничная служба КНБ продолжает усиленную охрану границы. В январе-феврале задержаны 2133 правонарушителя и 22 плавсредства.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ.

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