В Twitter произошел глобальный сбой

Глобальный сбой произошел в работе Twitter – пользователи из разных стран не могут зайти в сеть и открывать страницы. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

В основном о сбоях сообщают пользователи из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, России.

С переменным успехом Twitter работает и в Казахстане.