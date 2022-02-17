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22:26 17.02.2022

В Twitter произошел глобальный сбой

Twitter не работает сбой Фото: unsplash
Пользователи Twitter из разных стран жалуются на проблемы с доступом к соцсети, работу приложения, а также на подключение к серверу, сообщает Zakon.kz.

Глобальный сбой произошел в работе Twitter – пользователи из разных стран не могут зайти в сеть и открывать страницы. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

В основном о сбоях сообщают пользователи из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, России.

С переменным успехом Twitter работает и в Казахстане.

Данияр Кунафин
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