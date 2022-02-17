22:30 17.02.2022
Нельзя спешить в таких вопросах – Токаев о языковой реформе
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan призвал подойти со всей серьезностью и экспертизой к вопросу языковой политики, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается нашего языка, то мы его сохраним. Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу. Нам нужно провести языковую реформу. И здесь дело не в скорейшем переходе на латинскую графику. К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема. Президент Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что Независимость страны превыше всего.
У нас только одна Родина. Другой нет и не будет. Беречь ее как зеницу ока – наш общий долг. Что такое суверенная страна? Это единый народ, вовлеченный в мировые процессы. Это страна, которая доказала свою самостоятельность не словами, не лозунгами, а реальными делами. Ни у кого не должно возникать сомнений по поводу того, сохраним ли мы суверенитет. Напротив, каждый из нас должен задаваться вопросом: «Как мы будем укреплять нашу Независимость?»Глава государства