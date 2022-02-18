Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 18 февраля

График выхода казахстанцев на старт:

14:30 – Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины. Финал. Дмитрий Морозов и Денис Кузин.

Казахстанские конькобежцы выйдут на стартовые дорожки в следующем порядке:

2 забег: Дмитрий Морозов – Аустин Клеба (США)

5 забег: Денис Кузин – Давид Боса (Италия)

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