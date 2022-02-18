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06:14 18.02.2022

Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 18 февраля

Биатлон Пекин-2022 Масс=старт Фото: olympic.kz
В 15-й день программы на зимней Олимпиаде-2022 казахстанские спортсмены выйдут на старт только в одном виде соревнований, сообщает Zakon.kz.

График выхода казахстанцев на старт:

14:30 – Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины. Финал. Дмитрий Морозов и Денис Кузин.

Казахстанские конькобежцы выйдут на стартовые дорожки в следующем порядке:

2 забег: Дмитрий Морозов – Аустин Клеба (США)

5 забег: Денис Кузин – Давид Боса (Италия)

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Куандык Шынасилов
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