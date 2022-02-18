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08:42 18.02.2022

15 казахстанцев скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки

ИВЛ Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 39 556 человек (–38 401+ и 1 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 5269 пациентов, на амбулаторном уровне –34 287.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 289 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 121,

  • на аппарате ИВЛ – 92.

смертность

Фото: Минздрав РК

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