15 казахстанцев скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки

На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 39 556 человек (–38 401+ и 1 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 5269 пациентов, на амбулаторном уровне –34 287.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 289 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 121,

на аппарате ИВЛ – 92.