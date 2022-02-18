Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:00 18.02.2022

Незначительный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

врачи Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на два заболевших больше, чем днем ранее. В Мангистауской области не заболел ни один человек, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 99,

  • в Алматы – 520,

  • в Шымкенте – 19,

  • в Акмолинской области – 57,

  • в Актюбинской области – 10,

  • в Алматинской области – 104,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 64,

  • в Жамбылской области – 15,

  • в ЗКО – 35,

  • в Карагандинской области – 98,

  • в Костанайской области – 105,

  • в Кызылординской области – 6,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 96,

  • в СКО – 108,

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтвержден 1 296 601 случай.

4107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 631,

  • в Алматы – 485,

  • в Шымкенте – 163,

  • в Акмолинской области – 507,

  • в Актюбинской области – 561,

  • в Алматинской области – 250,

  • в Атырауской области – 156,

  • в ВКО – 20,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 309,

  • в Карагандинской области – 142,

  • в Костанайской области – 155,

  • в Кызылординской области – 9,

  • в Мангистауской области – 16,

  • в Павлодарской области – 644,

  • в СКО – 45,

  • в Туркестанской области – 14.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 244 669 человек.

Елена Беляева
COVID-19 Казахстан
Токаев рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах
17.02.2022
Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом
17.02.2022
День великого переселения будут отмечать казахстанцы
17.02.2022
Цены на жилье — какие изменения на рынке недвижимости прогнозируют эксперты
17.02.2022
Гороскоп тиранов: названы самые властные знаки зодиака
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все