Незначительный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 99,

в Алматы – 520,

в Шымкенте – 19,

в Акмолинской области – 57,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 104,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 64,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 98,

в Костанайской области – 105,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 96,

в СКО – 108,

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтвержден 1 296 601 случай.

4107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 631,

в Алматы – 485,

в Шымкенте – 163,

в Акмолинской области – 507,

в Актюбинской области – 561,

в Алматинской области – 250,

в Атырауской области – 156,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 309,

в Карагандинской области – 142,

в Костанайской области – 155,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 644,

в СКО – 45,

в Туркестанской области – 14.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 244 669 человек.