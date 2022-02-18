Незначительный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 99,
в Алматы – 520,
в Шымкенте – 19,
в Акмолинской области – 57,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 104,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 64,
в Жамбылской области – 15,
в ЗКО – 35,
в Карагандинской области – 98,
в Костанайской области – 105,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 96,
в СКО – 108,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтвержден 1 296 601 случай.
4107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 631,
в Алматы – 485,
в Шымкенте – 163,
в Акмолинской области – 507,
в Актюбинской области – 561,
в Алматинской области – 250,
в Атырауской области – 156,
в ВКО – 20,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 309,
в Карагандинской области – 142,
в Костанайской области – 155,
в Кызылординской области – 9,
в Мангистауской области – 16,
в Павлодарской области – 644,
в СКО – 45,
в Туркестанской области – 14.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 244 669 человек.