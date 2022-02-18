Едят и не толстеют: врач объяснила причины набора и недобора веса

Наш метаболизм условно можно разделить на основной (та энергия, которую мы тратим в покое, в том числе во сне, на обеспечение функционирования организма) и дополнительный, который связан с любой активностью вне состояния покоя. Так вот та самая скорость основного обмена у всех людей разная и определяется множеством факторов, – сказала в беседе с РИА Новости Ершова.

Она объяснила, что при избыточном количестве жировой ткани скорость обмена веществ ниже, а при большой мышечной массе – выше. Также влияют на обменные процессы особенности конституции и возраст.

По данным последних исследований НМИЦ эндокринологии, в возрасте от одного года до 20 лет метаболизм снижается в среднем на 3% в год, с 20 до 60 – не изменяется, после 60 – снижается на 0,7% в год.

Отмечается, что хорошо выспавшиеся люди меньше склонны к набору веса, так как во время сна вырабатываются вещества, которые влияют на аппетит и насыщение.

Кроме того, прием антибиотиков и других препаратов, различные заболевания могут существенно ухудшить состав микробиомы (совокупность микроорганизмов) и привести к проблемам с весом.

Всем известен эффект йо-йо – после потери веса на фоне ограничительных диет происходит набор потерянных килограммов, иногда и с плюсом, при возврате к прежним пищевым привычкам. Люди, бесконечно «сидящие» на различных диетах, как бы приучают свой организм к защите, обороне, поэтому каждая попытка похудения дается им все с большим трудом. Люди, которые не «тренируют» свой организм таким образом, не имеют соответствующих проблем, – рассказала Ершова.

Однако даже тем, кто может очень много есть и при этом не прибавлять в весе, следует разумно относиться к питанию, так как рано или поздно даже хорошая генетика может не справиться под натиском внешних факторов, провоцирующих набор веса, резюмировала врач.