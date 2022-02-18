Две области перешли из «красной» в «желтую» зону

08:27 18.02.2022
Две области перешли из «красной» в «желтую» зону
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. Акмолинская и Костанайская области перешли из «красной» в «желтую» зону, а Западно-Казахстанская – из «желтой» в «зеленую», передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: Алматы и Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Нур-Султан и Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области;
в «зеленой» зоне: Шымкент и Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19