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08:27 18.02.2022

Две области перешли из «красной» в «желтую» зону

коронавирус Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. Акмолинская и Костанайская области перешли из «красной» в «желтую» зону, а Западно-Казахстанская – из «желтой» в «зеленую», передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Алматы и Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Нур-Султан и Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области;

  • в «зеленой» зоне: Шымкент и Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

карантин

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

Елена Беляева
COVID-19 Акмолинская область Западно-Казахстанская область Костанайская область
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