Телефоны в бутылке сгущенки и брекете масла пытались пронести в колонию в ВКО

Как сообщается, алкоголь смешивали с газированным напитком, наливали в целлофан, а телефоны прятали в бутылку сгущенного молока и в брекет сливочного масла.

В колонии строгого режима города Семея выявлен очередной факт попытки проноса мобильных телефонов, спрятанных в бутылке сгущенного молока и брекете сливочного масла, от гражданина, прибывшего на краткосрочное свидание с осужденным другом. Предприимчивому гражданину было отменено краткосрочное свидание с осужденным, также он привлечен к административной ответственности. Салтанат Ожиканова

Фото: пресс-служба Департамента УИС по ВКО

Другой факт произошел в колонии поселении, где осужденные лица при прибытии в колонию пытались пронести с собой алкоголь, смешав его с газированным напитком, в целлофановом пакете.

Кроме того, при перебросе в колонию крупной партии мобильных телефонов и около семи литров алкоголя задержаны четверо граждан. Сотрудники колонии ОВ 156/3 ДУИС по ВКО при обходе внешнего периметра территории задержали 22-летнего молодого человека, который пытался перебросить свертки.

Фото: пресс-служба Департамента УИС по ВКО

Помимо этого, в городе Семее задержан очередной «курьер» с запрещенными веществами. Предприимчивый мужчина через ограждение попытался перебросить свертки с сотовыми телефонами, зарядными устройствами и игральными картами.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.