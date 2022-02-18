Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:28 18.02.2022

Hyundai сбил на «зебре» пенсионерку в Павлодаре

павлодар, пенсионерка, зебра, наезд Фото: Zakon.kz
Пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбили в Павлодаре. Ее госпитализировали, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 17 февраля в 18:50 возле дома 31 по ул. Академика Чокина в Павлодаре.

39-летний водитель автомашины Hyundai Accent, не обеспечив безопасность движения, совершил наезд на пешехода 1960 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.Пресс-служба ДП Павлодарской области

В результате ДТП пенсионерка с травмами доставлена в больницу.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данным ведомства, с начала 2022 года на территории Павлодарской области зарегистрировано 41 ДТП, в результате которого погибли два человека, еще 60 травмированы; с участием пешеходов зарегистрировано 16 ДТП (пострадали 17 человек).

Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
Токаев рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах
17.02.2022
Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом
17.02.2022
Цены на жилье — какие изменения на рынке недвижимости прогнозируют эксперты
17.02.2022
Раненый в Москве казахстанский боец рассказал подробности стрельбы
17.02.2022
День великого переселения будут отмечать казахстанцы
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все