Hyundai сбил на «зебре» пенсионерку в Павлодаре

Как сообщили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 17 февраля в 18:50 возле дома 31 по ул. Академика Чокина в Павлодаре.

39-летний водитель автомашины Hyundai Accent, не обеспечив безопасность движения, совершил наезд на пешехода 1960 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В результате ДТП пенсионерка с травмами доставлена в больницу.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка. Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данным ведомства, с начала 2022 года на территории Павлодарской области зарегистрировано 41 ДТП, в результате которого погибли два человека, еще 60 травмированы; с участием пешеходов зарегистрировано 16 ДТП (пострадали 17 человек).