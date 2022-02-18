09:28 18.02.2022
Hyundai сбил на «зебре» пенсионерку в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
Пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбили в Павлодаре. Ее госпитализировали, передает Zakon.kz.
Как сообщили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 17 февраля в 18:50 возле дома 31 по ул. Академика Чокина в Павлодаре.
39-летний водитель автомашины Hyundai Accent, не обеспечив безопасность движения, совершил наезд на пешехода 1960 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.Пресс-служба ДП Павлодарской области
В результате ДТП пенсионерка с травмами доставлена в больницу.
Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.Пресс-служба ДП Павлодарской области
По данным ведомства, с начала 2022 года на территории Павлодарской области зарегистрировано 41 ДТП, в результате которого погибли два человека, еще 60 травмированы; с участием пешеходов зарегистрировано 16 ДТП (пострадали 17 человек).