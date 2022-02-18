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09:32 18.02.2022

Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2022 года

дни отдыха в марте 2022 года Фото: Zakon.kz
В первый весенний месяц в Казахстане традиционно отмечается два праздника – Международный женский день 8 Марта и Наурыз Мейрамы, сообщает Zakon.kz.

На Международный день 8 Марта приходится три дня отдыха – 6, 7 и 8 марта.

Суббота, 5 марта, является рабочим днем, так как день отдыха переносится на понедельник, 7 марта.

При шестидневной рабочей неделе получается два праздничных дня: 6 и 8 марта.

Наурыз Мейрамы в этом году отмечается с 21 по 23 марта. 19 и 20 марта приходятся на субботу и воскресенье, и в итоге получается целых пять праздничных дней – 19, 20, 21, 22, 23 марта.

При шестидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут четыре дня подряд: 20, 21, 22, 23 марта.

дни отдыха в марте 2022 года

Фото: Zakon.kz

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