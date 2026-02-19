Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2026 года

В первый месяц весны казахстанцы отмечают два государственных праздника: Международный женский день 8 Марта и Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.

8 Марта – Международный женский день Отдыхать казахстанцы на Международный женский день будут: при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник);

(суббота, воскресенье, понедельник); при шестидневной рабочей неделе – два дня подряд: 8 и 9 марта (воскресенье, понедельник). На Наурыз мейрамы казахстанцы отдохнут: при пятидневной рабочей неделе – пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда);

(суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда); при шестидневной рабочей неделе – четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник). В общей сложности, при пятидневной рабочей неделе в марте выпадает 8 праздничных дней.

