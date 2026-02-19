#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.3
578.94
6.38
Право

Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2026 года

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 09:43 Фото: akorda.kz
В первый месяц весны казахстанцы отмечают два государственных праздника: Международный женский день 8 Марта и Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz.

8 Марта – Международный женский день

Отдыхать казахстанцы на Международный женский день будут:

  • при пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник);
  • при шестидневной рабочей неделе – два дня подряд: 8 и 9 марта (воскресенье, понедельник).

На Наурыз мейрамы казахстанцы отдохнут:

  • при пятидневной рабочей неделе – пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда);
  • при шестидневной рабочей неделе – четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).

Жни отдыха в марте 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 09:43

Фото: Zakon.kz

В общей сложности, при пятидневной рабочей неделе в марте выпадает 8 праздничных дней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2025 года
10:43, 04 февраля 2025
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2025 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2024 года
10:30, 09 февраля 2024
Как казахстанцы отдохнут в марте 2024 года
Как казахстанцы отдохнут на мартовские праздники
10:33, 27 февраля 2025
Как казахстанцы отдохнут на мартовские праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
На хоккейном турнире Олимпиады раскритиковали судейство
10:45, Сегодня
На хоккейном турнире Олимпиады раскритиковали судейство
Юный казахстанский вингер отличился за "Валенсию"
10:22, Сегодня
Юный казахстанский вингер отличился за "Валенсию"
"Она невероятно играет в этом сезоне": мировой теннис жаждет возвращения Рыбакиной
10:00, Сегодня
"Она невероятно играет в этом сезоне": мировой теннис жаждет возвращения Рыбакиной
"Актобе" отдал в аренду перспективного казахстанского защитника
09:45, Сегодня
"Актобе" отдал в аренду перспективного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: