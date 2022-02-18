Представители Astana Qazaqstan стали призерами сразу на двух гонках

В эти дни на дорогах Испании (Вуэльта Андалусии) и Португалии (Туре Волта Алгарве) параллельно проходят две престижные велогонки.

Вторым финишировал 23-летний итальянский велогонщик команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистелла на втором этапе португальского Тура. Он всего лишь секунду уступил в финишном рывке французу Давид Годю, который и надел майку лидера Волты Алгарве-2022.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Также второе место занял колумбийский капитан Astana Qazaqstan Мигель Лопес на Вуэльте Андалусии. На втором этапе он пришел к финишу с опозданием на две секунды от победителя Алессандро Кови из Италии, который захватил лидерство в генеральной классификации.

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