10:16 18.02.2022
Токаев назначил новым директором Архива президента РК Алию Мустафину
Фото: archives.gov.ru
Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Алия Мустафина назначена директором Архива президента РК, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Мустафина Алия Хусаиновна назначена директором Архива президента РК, – отмечено в сообщении.
Предыдущий руководитель архива Джамиля Абдукадырова освобождена от должности распоряжением президента.