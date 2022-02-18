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Законодательство РК
10:16 18.02.2022

Токаев назначил новым директором Архива президента РК Алию Мустафину

назначение Фото: archives.gov.ru
Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Алия Мустафина назначена директором Архива президента РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Мустафина Алия Хусаиновна назначена директором Архива президента РК, – отмечено в сообщении.

Предыдущий руководитель архива Джамиля Абдукадырова освобождена от должности распоряжением президента.

Анастасия Московчук
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