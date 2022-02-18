Сүйінші, көрімдік, байғазы и шашу – значение казахских традиций

В разговорной речи казахского общества часто можно услышать слова «сүйінші», «көрімдік», «байғазы», «шашу». Однако не все знают значение этих денежных обычаев и не каждый может отличить көрімдік от байғазы.

Сүйінші – это подарок за благую весть. Достоверно неизвестно, отрубали головы казахи гонцам с плохой вестью или нет, но тех, кто приносил хорошую весть, точно вознаграждали. Принесшему добрую весть хозяин дома должен был подарить щедрый подарок или же сказать: «Проси у меня все, что захочешь». Это показывает широкую и открытую душу казахов. Благой вестью раньше считалось рождение ребенка и победа в войнах. Традиция просить сүйінші дошла и до наших дней.

Көрімдік – это подарок, который дают за человека, которого впервые увидели: ребенок, невестка, племянник, внук. Ничего постыдного в том, чтобы взять подарок, нет – у казахов көрімдік считается ритуалом от сглаза. Обычай давать көрімдік хорошо сохранился и в наши дни, но его размер зависит от региона: на юге Казахстана за показ невесты можно собрать приличную сумму, чем вряд ли смогут похвастаться в западных регионах. Стоит отметить, что просить көрімдік стало модно даже среди русскоязычных.

Байғазы – это тоже подарок за то, что увидели впервые, но, в отличие от көрімдік, его дают за неодушевленный предмет. Наверняка каждый казах получал в своей жизни байғазы: за купленную машину, за диплом, за квартиру.

Шашу – это традиция осыпать людей конфетами и монетами во время радостных моментов. Гости обязательно должны собирать разбросанные сласти – в этом заложен глубокий смысл. Если подобрать шашу, то значит и в вашем доме будет такая радость. Зачастую шашу бросают, когда парень приводит домой невесту.

Традиции сүйінші, көрімдік и байғазы появились не просто так. Раньше, когда казахи были кочевниками, их аулы находились на приличном расстоянии друг от друга. Неудивительно, что вести доходили до них крайне редко, а родственники виделись нечасто.