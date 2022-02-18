11:16 18.02.2022
Курс доллара продолжил рост на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 428,88 (+0,32), передает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс евро понизился до 487 тенге на вчерашних торгах, российского рубля – до 5,6562 тенге (-0,0356). А китайский юань, напротив, прибавил, составив 67,7241тенге (+0,0168).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,7-431,1 тенге, евро – 486-490 тенге, рос. рубль – 5,65-5,75 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 18 февраля.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,73%, составив $89,37 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле снизилась на 0,59% — до $92,42 за баррель.