Курс доллара продолжил рост на торгах

Cредневзвешенный курс евро понизился до 487 тенге на вчерашних торгах, российского рубля – до 5,6562 тенге (-0,0356). А китайский юань, напротив, прибавил, составив 67,7241тенге (+0,0168).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,7-431,1 тенге, евро – 486-490 тенге, рос. рубль – 5,65-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 18 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,73%, составив $89,37 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле снизилась на 0,59% — до $92,42 за баррель.