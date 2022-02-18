11:31 18.02.2022
Девушка выпала из окна девятого этажа в Семее
Фото: Zakon.kz
В Семее девушка выпала из окна девятого этажа. Заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», передает Zakon.kz.
Трагедия произошла 16 февраля в 1 микрорайоне города Семея. В полицию поступил звонок от очевидцев происшествия, которые сообщили, что местная жительница погибла при падении с девятого этажа.
В Департаменте полиции ВКО рассказали, что по данному факту осуществляется досудебное расследование по статье 105 часть 1 УК РК («Доведение до самоубийства»).
В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.Пресс-служба ДП ВКО
Отмечается, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.